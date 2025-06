Villa Pamphili la donna è stata identificata | è una cittadina russa di 30 anni e si chiama Anastasia

Una tragica scoperta a Villa Pamphili ha finalmente svelato l’identità della donna trovata morta: si tratta di Anastasia, 30enne russa, la cui identità era rimasta avvolta nel mistero. La sua storia, intrecciata con quella della figlia di pochi mesi e le circostanze ancora da chiarire, apre nuovi inquietanti interrogativi sulla vicenda. Scopriamo insieme i dettagli di questa drammatica vicenda.

Dopo diversi giorni dal rinvenimento del cadavere – a poca distanza dal corpo della figlia di pochi mesi – la donna trovata morta a Villa Pamphili ha finalmente un’identità. Sarebbe una cittadina russa di 30 anni di nome Anastasia e non “Stella”, come lei stessa si presentò il 20 maggio alla polizia aveva fermato la coppia a Campo de’ Fiori a Roma. È quanto avrebbero accertato gli inquirenti italiani nello loro trasferta a Malta nel procedimento coordinato dalla Procura di Roma e che ha portato al fermo, eseguito in Grecia, di Francis Kaufmann, alias Rexal Ford. Altre conferme arrivano anche dalla a redazione di “ Chi l’ha visto? “ che, tramite una telespettatrice, è riuscita a contattare una donna che dice di essere la madre della giovane trovata morta a Villa Pamphili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Villa Pamphili, la donna è stata identificata: è una cittadina russa di 30 anni e si chiama Anastasia

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Nessuno che chieda come mai la donna uccisa a Villa Pamphili non sia stata portata in questura per accertamenti quando qualche giorno prima era stata fermata con il suo presunto assassino ed era senza documenti? Vai su X

Roma, Giallo di Villa Pamphili - Un americano di 46 anni è stato fermato sull'isola di Skiathos con l'accusa di aver ucciso la bambina di pochi mesi ritrovata sabato scorso a Villa Pamphili, non lontano dal corpo senza vita della madre. La donna non è stata anc Vai su Facebook

Donna russa rivendica la maternità della vittima di Villa Pamphili: “È mia figlia Anastasia” - Secondo un'indiscrezione del programma Chi l’ha visto, la donna trovata morta il 7 giugno scorso in Villa Pamphili sarebbe una cittadina russa di 30 anni di nome Anastasia. Lo riporta notizie.it

Villa Pamphili, la mamma di "Stella" chiama Chi l'ha visto?: «È mia figlia, si chiama Anastasia. La bambina Andromeda». L'ultima mail - Potrebbe finalmente essere arrivata a una svolta decisiva l'identificazione della donna trovata morta il 7 giugno a Villa Pamphili a Roma insieme ... Si legge su msn.com