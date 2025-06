Villa Pamphili la donna è Anastasia Trofimova | nata in Russia aveva 28 anni L' ha riconosciuta anche la madre

La tragica scoperta a Villa Pamphili ha finalmente un volto e una storia: Anastasia Trofimova, 28 anni nata in Russia, è stata riconosciuta ufficialmente. La sua vicenda, che ha sconvolto la comunità romana, si arricchisce di dettagli emotivi, tra cui il riconoscimento anche da parte della madre. Un caso che apre nuove riflessioni sulla tutela e la sicurezza delle giovani donne.

C'è l'ufficialità: la donna trovata morta lo scorso sette giugno a Villa Pamphili è Anastasia Trofimova, 28 anni, nata a Omsk in Russia. Lo comunica la Procura di Roma

