Villa Pamphili Kaufmann ha ottenuto un milione di fondi pubblici per un film mai prodotto

Scandalo a Villa Pamphili: quasi un milione di fondi pubblici sono stati assegnati a Francis Kaufmann per un film mai realizzato, un caso che scuote l’opinione pubblica. L’arresto dell’uomo in Grecia apre un nuovo capitolo di questa intricata vicenda, che solleva interrogativi sulla trasparenza e l’uso dei fondi pubblici nel settore culturale. Esploriamo i dettagli di questa storia che ha lasciato tutti senza parole.

Parla il produttore londinese contattato dal presunto assassino di Villa Pamphili, spacciandosi per Rexal Ford. Il suo vero nome è Charles Francis Kaufmann e diceva di avere 3 milioni di euro per girare un film

