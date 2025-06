Villa Pamphili inchiesta interna della polizia sulle possibili negligenze degli agenti nei controlli alla coppia

L'ombra di una possibile negligenza scuote Villa Pamphili mentre la polizia apre un'inchiesta interna per chiarire i sospetti sui controlli eseguiti sulla coppia coinvolta nel tragico caso. La tragica scoperta della giovane Anastasia Trofimova e della sua neonata ha scosso Roma, spingendo le autorità a indagare sui dettagli di un intervento che potrebbe aver fatto la differenza tra vita e morte. La verità potrebbe emergere solo attraverso un’indagine approfondita e trasparente.

Mentre continuano a definirsi sempre più dettagli sul caso di Villa Pamphili – con l’ identificazione della donna ( Anastasia Trofimova, cittadina russa di 28 anni) trovata cadavere accanto al corpo della figlia di pochi mesi – la polizia ha avviato delle verifiche interne per accertare il comportamento degli agenti che in 3 occasioni sottoposto a controlli nella Capitale Francis Kaufmann (alias Rexal Ford e Matteo Capozzi ) e la donna. In uno di queste occasioni l’uomo era da solo con la bambina. Il questore di Roma, Roberto Massucci, ha disposto una “ puntuale ricostruzione ” di tutti gli episodi che hanno visto il presunto killer sottoposto a controlli di polizia nella Capitale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Villa Pamphili, inchiesta interna della polizia sulle possibili negligenze degli agenti nei controlli alla coppia

