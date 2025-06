Villa Pamphili il caso si allarga | il Ministero indaga sul tax credit da 860mila euro per un film mai girato da Francis Kaufmann

Un caso che scuote il mondo del cinema e dell’amministrazione pubblica: Villa Pamphili si allarga mentre il Ministero della Cultura avvia indagini sul controverso tax credit da 860mila euro, assegnato a un film mai realizzato da Francis Kaufmann. Il coinvolgimento del finto regista, arrestato per un duplice omicidio, solleva dubbi sulla trasparenza dei finanziamenti pubblici. La vicenda promette sviluppi sorprendenti e nuove rivelazioni sulla gestione dei fondi culturali italiani.

Il finto regista, arrestato per il duplice omicidio a Roma, ottenne nel 2020 un finanziamento pubblico per un film mai prodotto. Il Ministero della Cultura ha avviato accertamenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Villa Pamphili, il caso si allarga: il Ministero indaga sul tax credit da 860mila euro per un film mai girato da Francis Kaufmann

