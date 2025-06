Villa Pamphili identificata la donna | si tratta di Anastasia Trofimova

Nelle ombre di Villa Pamphili, è stata finalmente svelata l’identità della donna trovata senza vita: si tratta di Anastasia Trofimova, giovane russa nata a Omsk nel 1996. La sua vicenda, resa ancora più intricata dalle collaborazioni internazionali tra autorità italiane, FBI e forze maltesi, apre un capitolo di mistero e approfondimenti che coinvolgono viaggi e segreti irrisolti. Conoscere la sua storia potrebbe aiutare a fare luce su questa triste vicenda.

È stata confermata l’identità della donna trovata senza vita insieme a una bambina all’interno di Villa Pamphili, a Roma. Si tratta di Anastasia Trofimova, cittadina russa nata a Omsk il 21 settembre 1996, che risultava essere entrata a Malta nel settembre 2023 con un passaporto a suo nome. Le autorità italiane, in collaborazione con l’FBI e le forze maltesi, sono riuscite a risalire alla sua identità anche grazie a un riscontro con i dati biometrici presenti sul documento. La bambina, identificata come Andromeda Ford, era nata a Malta il 14 giugno 2024. A quanto emerso dalle indagini, la piccola sarebbe stata uccisa pochi giorni prima di compiere un anno. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Villa Pamphili, identificata la donna: si tratta di Anastasia Trofimova

