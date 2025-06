Villa Pamphili Francis Kaufmann ottenne 863mila euro dal Ministero per un film mai distribuito

Villa Pamphili si trasforma nel palcoscenico di un intricato mistero: il regista americano Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, è al centro di un'indagine sia giudiziaria che amministrativa, coinvolgendo un duplice omicidio e un ingente credito d’imposta. La vicenda svela un inquietante intreccio tra arte, denaro e segreti nascosti tra le mura di una delle location più iconiche di Roma, lasciando emergere domande ancora senza risposta.

Il regista americano Francis Kaufmann, conosciuto con l’identità fittizia di Rexal Ford, è finito al centro di una doppia inchiesta: una giudiziaria per il duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, ritrovate morte a Villa Pamphili, e una amministrativa per un credito d’imposta da oltre 860mila euro ottenuto nel 2020 dal Ministero della Cultura per la produzione di un film. Secondo quanto rivelato dal quotidiano Open, Kaufmann ottenne 863.595,90 euro di fondi pubblici con il progetto cinematografico Stelle della Notte, formalmente presentato dalla società maltese Tintagel Films Llc, creata dallo stesso regista sotto falsa identità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Villa Pamphili, Francis Kaufmann ottenne 863mila euro dal Ministero per un film mai distribuito

