Villa Pamphili Francis Kaufmann aveva ricevuto 863 mila euro dal Mic per fare un film

La vicenda di Villa Pamphili si infiamma: Francis Kaufmann, noto anche come Rexal Ford, aveva ottenuto quasi 864 mila euro dal Ministero della Cultura per un film mai realizzato. Il filmmaker statunitense, arrestato in Grecia con accuse gravissime, coinvolge ancora di più l’attenzione pubblica e le indagini in corso. La direzione generale Cinema del ministero si è «immediatamente» attivata per fare chiarezza sulla vicenda.

Francis Kaufmann (vero nome di Rexal Ford ), lo statunitense arrestato in Grecia con l’accusa di aver ucciso madre e figlia trovate morte a Villa Pamphili, nel 2020 aveva ricevuto 863.595 euro dal ministero della Cultura per il finanziamento di un film, mai girato, che si sarebbe dovuto intitolare ‘Stelle della notte’. A seguito dell’indiscrezione riportata da Open, la direzione generale Cinema del ministero della Cultura si è «immediatamente attivata per svolgere ulteriori e necessari approfondimenti», al fine di chiarire come sia stato possibile concedere un tax credit di tale portata per un progetto che poi non si è concretizzato. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Villa Pamphili, Francis Kaufmann aveva ricevuto 863 mila euro dal Mic per fare un film

