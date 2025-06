Villa Pamphili fondi pubblici a Kaufmann per un film mai prodotto

Nel cuore di Villa Pamphili, un caso scandaloso scuote l’Italia: finanziamenti pubblici a Kaufmann per un film mai prodotto, collegati a un tragico episodio di cronaca nera. Lo Stato italiano ha approvato il tax credit ministeriale per un progetto che nasconde inquietanti misteri, tra omicidi e occultamenti. Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda, che solleva domande fondamentali sulla trasparenza e l’uso dei fondi pubblici nel nostro Paese.

Lo Stato italiano ha accettato di finanziare con il tax credit ministeriale l'uomo del caso di Villa Pamphili, accusato dell'omicidio della piccola trovata morta nel parco romano e dell'occultamento del cadavere della compagna Anastasia Trofimova, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto a poca distanza da quello della bambina. Lo scrive in esclusiva Franco Bechis, su Open. "Il decreto ha il numero 2872 e porta la firma di Nicola Borrelli, allora direttore generale cinema e audiovisivo del Ministero dei beni culturali guidato da Dario Franceschini nel governo Giuseppe Conte bis. La data è del 27 novembre 2020, e fra i tanti beneficiari concede un tax credit di 863. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Villa Pamphili, "fondi pubblici a Kaufmann per un film mai prodotto"

