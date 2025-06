Villa Pamphili donna trovata morta è russa Si chiamava Anastasia Trofimova

Nuove svolte nel drammatico giallo di Villa Pamphili: la donna trovata senza vita è una cittadina russa di nome Anastasia Trofimova. La sua identità chiarita apre a possibili piste e interrogativi ancora irrisolti. Restate con noi per scoprire gli ultimi sviluppi su questa tragica vicenda che ha scosso la capitale, perché ogni dettaglio potrebbe fare la differenza nella soluzione del caso.

Novità nel giallo di Villa Pamphili, la donna trovata morta è russa e si chiamava Anastasia Trofimova. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Villa Pamphili, donna trovata morta è russa. Si chiamava Anastasia Trofimova

