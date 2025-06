Villa Pamphili donna dalla Russia riconosce vittima | È mia figlia

Una drammatica scoperta scuote Roma: una donna russa riconosce nella vittima trovata a Villa Pamphili la figlia, Anastasia, scomparsa durante un soggiorno a Malta. La testimonianza, emergendo dal cuore di un caso che ha sconvolto l’Italia, apre nuovi orizzonti sulla tragica vicenda e potrebbe essere il tassello mancante per comprendere cosa sia realmente successo. La storia di Anastasia si trasforma in un appello alla verità e alla giustizia.

“Si chiama Anastasia ed era andata a studiare inglese a Malta, dove ha conosciuto Rexal Ford”, come già anticipato ieri da LaPresse dall’isola di Malta. A dirlo a ‘Chi l’ha visto’ una signora che dalla Russia avrebbe riconosciuto la figlia nella donna trovata morta a Villa Pamphili il 7 giugno a Roma. Secondo quanto riferito dalla stessa al programma di Rai3, le due si sarebbero sentite l’ultima volta in un videomessaggio il 27 maggio: con loro ci sarebbe stato anche Ford, alias Francis Kaufmann. L’ultimo contatto tra madre e figlia sarebbe poi avvenuto in una mail del 2 giugno in cui la giovane avrebbe raccontato di problemi con il compagno. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Villa Pamphili, donna dalla Russia riconosce vittima: “È mia figlia”

