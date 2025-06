Villa Pamphili arriva la conferma della Procura sull’identità della donna | si chiamava Anastasia Trofimova

A Villa Pamphili, le ombre si dissolvono: la Procura di Roma conferma finalmente l’identità della donna trovata senza vita, Anastasia Trofimova. Un passo importante che apre nuove piste e speranze di fare luce su un caso che ha sconvolto la comunità. La verità emerge chiaramente, e ora l’attenzione si concentra sulla ricerca di giustizia. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le indagini della Procura di Roma hanno portato alla conferma dell'identità della donna trovata morta a Villa Pamphili: si chiama Anastasia Trofimova.

