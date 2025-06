Villa Pamphili Anastasia e la piccola Andromeda | l' ultima chiamata alla madre e la mail sui problemi con il compagno

Una tragica vicenda scuote Villa Pamphili: Anastasia Trofimova, 28 anni, originaria di Omsk, è stata trovata senza vita lo scorso 7 giugno, accanto alla piccola Andromeda, di appena un anno. Un ultimo messaggio alla madre e una email enigmatica rivelano i problemi con il compagno, gettando ombre su un episodio che scuote la comunità. La vicenda solleva molte domande sulla lotta silenziosa di una madre e i segreti nascosti dietro una tragedia così dolorosa.

Si chiama Anastasia Trofimova, 28 anni, nata a Omsk in Russia la donna trovata morta lo scorso sette giugno a Villa Pamphili a poca distanza da corpo della figlia di circa un anno.

