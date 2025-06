Villa Pamphili al presunto killer Kaufmann 863mila euro in fondi pubblici per un film mai girato

Un caso che solleva molte domande scuote il mondo dei beni culturali: Villa Pamphili e il presunto killer Kaufmann, al centro di un’intricata vicenda che vede 863 mila euro di fondi pubblici destinati a un film mai realizzato. La notizia, in esclusiva su Open, svela come questi fondi, disposti dal Ministero dei Beni Culturali nel novembre 2020, abbiano finito per alimentare dubbi e sospetti. Un episodio che potrebbe cambiare il nostro modo di vedere la gestione dei fondi pubblici nel settore culturale.

La notizia è riportata in esclusiva dal sito Open che evidenzia che i fondi pubblici erano stati disposti con un decreto del ministero dei beni Culturali del 27 novembre 2020.

