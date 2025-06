Villa Pamphili a Kaufmann 863mila € dal governo Conte

Nel cuore di Villa Pamphili, un episodio oscuro si intreccia con il mondo del cinema: nel 2020, il governo Conte ha destinato oltre 8600 euro a un progetto di Francis Kaufmann, coinvolto in un grave caso di cronaca. Un gesto che solleva interrogativi sulla trasparenza degli investimenti pubblici nel settore culturale e le connessioni tra politica e giustizia. Ma quale verità si cela dietro questa vicenda?

Il governo Conte diede soldi pubblici al film di¬† Francis Kaufmann, l'uomo accusato dell'omicidio della bimba il cui corpo √® stato trovato a¬† Villa Pamphili.¬†Il decreto ha il numero 2872 e porta la firma di Nicola Borrelli, allora direttore generale cinema e audiovisivo del Ministero dei beni culturali guidato da¬† Dario Franceschini ¬†nel governo¬† Giuseppe Conte ¬†bis. Come riportato da Open, la data √® del 27 novembre 2020 e concede un ¬†tax credit di 863.595,90 euro¬†alla produzione del film¬† Stelle della Notte¬† del regista Rexal Ford. Quest'ultimo √® uno dei tanti nomi con cui si √® fatto conoscere Kaufmann. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Villa Pamphili, a Kaufmann 863mila ‚ā¨ dal governo Conte

Villa Pamphili, la svolta: il presunto killer ha utilizzato un nome falso. Non si chiama Rexal Ford, ma Francis Kaufmann - A Villa Pamphili, il mistero si infittisce: il presunto killer, finora conosciuto come Rexal Ford, ha un’altra identità, quella di Francis Kaufmann.

