Villa Pamphili a Francis Kaufmann oltre 800mila euro di tax credit dal Ministero della Cultura

Villa Pamphili, simbolo di bellezza e storia a Roma, si trasforma ancora una volta in scena di grandi storie con Francis Kaufmann, noto anche come Rexal Ford. Dopo aver ottenuto oltre 800mila euro di tax credit dal Ministero della Cultura, il suo nome si intreccia con un inquietante mistero: l’indagine per la tragica scomparsa di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda. Ma chi è davvero Kaufmann, tra successi nel cinema e ombre oscure? La verità potrebbe sorprenderci.

Il nome di Francis Kaufmann è emerso nelle cronache con un alone inquietante: l’uomo, che si faceva chiamare Rexal Ford, è attualmente indagato per la morte violenta di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, i cui corpi sono stati trovati senza vita tra i sentieri di Villa Pamphilj, a Roma. Ma prima di finire al centro di un’indagine per duplice omicidio, Kaufmann aveva costruito una solida copertura da regista e produttore cinematografico internazionale. E proprio sotto il nome d’arte di Rexal Ford aveva ottenuto dal ministero della Cultura italiano un consistente incentivo fiscale: un tax credit da 869. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: kaufmann - villa - francis - ministero

Rexal Ford, il vero nome è Charles Francis Kaufmann: la "nuova" identità presa nel 2019. Chi è davvero il presunto killer di Villa Pamphilj - Rexal Ford, conosciuto ufficialmente come Charles Francis Kaufmann, ha fatto parlare di sé nel 2019 con una nuova identità che ha nascosto un passato oscuro.

Il ministero della Giustizia ha ricevuto il mandato di arresto europeo (Mae) per Rexal Ford, il cui vero nome è Francis Kaufmann Vai su Facebook

Francis Kaufmann aveva ricevuto 863 mila euro dal ministero per fare un film ambientato a Roma: «Stelle della notte», produzione maltese; ESCLUSIVA OPEN - Kaufmann, l’uomo di Villa Pamphili ha ottenuto quasi un milione di fondi pubblici del tax credit per il suo film su Roma mai prodotto; Villa Pamphili, ?Francis Kaufmann (in arte Rexal Ford) nel 2020 ha ottenuto oltre 800mila euro di tax credit p.

Villa Pamphilj, a Kaufmann 863mila euro dal ministero della Cultura per un film mai girato - Leggi su Sky TG24 l'articolo Villa Pamphilj, a Kaufmann 863mila euro dal ministero della Cultura per un film mai girato ... Secondo tg24.sky.it

Villa Pamphili, il caso si allarga: il Ministero indaga sul tax credit da 860mila euro per un film mai girato da Francis Kaufmann - Il caso che ha sconvolto Roma con la scoperta dei corpi di una madre e una figlia a Villa Pamphili si arricchisce di un nuovo e inquietante capitolo. Segnala msn.com