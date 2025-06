Vigili del fuoco al Forte Prenestino | cercano un cane scomparso trovano un uomo caduto in un fossato

Una giornata incredibile al Forte Prenestino: mentre i vigili del fuoco cercavano un cane scomparso, hanno scoperto un uomo caduto in un fossato, rimasto lì fino a ieri. L’animale, inaspettatamente, era incastrato in un tombino e ha contribuito a condurre i soccorritori alla scoperta dell’uomo. Un episodio insolito che dimostra come anche nelle situazioni più imprevedibili, la collaborazione e il coraggio possano fare la differenza.

Un uomo è caduto ieri in un fossato ed è stato trovato oggi, 19 giugno. A individuarlo i vigili del fuoco, che erano impegnati nella ricerca di un cane scomparso. L'animale, a sua volta, era incastrato in un tombino. La vicenda, per certi versi paradossale, è avvenuta nella zona del Forte. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Vigili del fuoco al Forte Prenestino: cercano un cane scomparso, trovano un uomo caduto in un fossato

