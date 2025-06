VIDEO - Vuoi morire? poi gli spari per fermare la furia dell' accoltellatore | il Capodanno di sangue in un filmato

Un tragico episodio ha scosso il capodanno, quando un maresciallo dei carabinieri intervenne con decisione per fermare la furia di un giovane accoltellatore. La richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura nei confronti di Luciano Masini solleva importanti questioni sull’uso della forza e sulla gestione delle emergenze. Un evento che ci invita a riflettere sulla complessità delle scelte in situazioni di massima tensione, lasciando aperti interrogativi ancora irrisolti.

Con la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nei confronti del maresciallo Luciano Masini, comandante della Stazione dei carabinieri di Villa Verucchio che la notte di capodanno sparò e uccise il 23enne egiziano Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta che aveva accoltellato quattro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - VIDEO - “Vuoi morire?”, poi gli spari per fermare la furia dell'accoltellatore: il Capodanno di sangue in un filmato

In questa notizia si parla di: capodanno - vuoi - morire - spari

La Procura ha chiesto al gip l'archiviazione dell'indagine a carico del carabiniere che sparò e uccise Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta, il 23enne egiziano che la notte di Capodanno a Villa Verucchio aveva accoltellato quattro persone, due 18enni e una Vai su Facebook

VIDEO - “Vuoi morire?”, poi gli spari per fermare la furia dell'accoltellatore: il Capodanno di sangue in un filmato; Accoltella i passanti a caso e viene ucciso da un carabiniere: il video; Sparò e uccise un giovane a Capodanno, chiesta l'archiviazione per il carabiniere indagato.

“Buttala giù, vuoi morire”? Il video del Capodanno di sangue di Villa Verucchio VIDEO - La sera di Capodanno a Villa Verucchio il maresciallo Luciano Masini, carabiniere di grande esperienza, una volta giunto sul posto per fermare la scia di sangue e violenza in corso sparò 12 colpi in ... Scrive corriereromagna.it

Carabiniere sparò e uccise 23enne che seminava il panico a Capodanno: chiesta archiviazione per maresciallo Luciano Masini - La Procura della Repubblica di Rimini ha chiesto al gip l'archiviazione dell'indagine a carico del carabiniere che sparò e uccise un giovane la notte di Capodanno a Villa Verucchio. Come scrive msn.com