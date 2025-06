VIDEO Trump incontra la Juve e mette tutti in imbarazzo con una domanda

In un incontro sorprendente tra Donald Trump e la Juventus, il presidente americano ha lanciato una domanda che ha lasciato tutti senza parole: "Fareste giocare le donne nella vostra squadra?" Un quesito che ha acceso discussioni su transgender e sport femminile, dimostrando come le questioni di inclusione siano al centro del dibattito globale e aprendo nuove prospettive nel mondo dello sport.

Donald Trump incontra la Juventus: il video nello Studio Ovale alla Casa Bianca Vai su X

Il Mondiale per Club negli USA vuol dire anche vedere Donald Trump che parla di una possibile terza guerra mondiale in diretta internazionale con dietro Mckennie, Gatti, Tudor, Vlahovic e Koopmeiners. Sì. Vai su Facebook

