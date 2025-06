VIDEO | Sicurezza a Modena | Confcommercio e SIULP in piazza contro aggressioni e degrado

video sicurezza a Modena: Confcommercio e SIULP uniscono le forze in piazza per contrastare aggressioni e degrado. Questa mattina, in via Emilia Centro sotto il Portico del Collegio, un banco informativo ha coinvolto cittadini e operatori, portando l'attenzione su temi cruciali come la tutela della comunità e la prevenzione della violenza. Insieme, possiamo costruire una città più sicura e solidale, perché la sicurezza è un diritto di tutti.

Questa mattina, in via Emilia Centro sotto il Portico del Collegio, si è tenuto un banchetto informativo promosso da Confcommercio Modena e SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia) con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sui temi legati alla sicurezza urbana, in.

Premiati in piazza a Modena sei operatori spi e due agenti della Polstrada "Eroi della sicurezza" - A Modena si è svolta la cerimonia di premiazione degli eroi della sicurezza, con sei operatori SPI e due agenti della Polizia Stradale distinti per il loro impegno.

