VIDEO | Rissa notturna in strada in via Roma l' amarezza di un residente | Ci siamo stancati pure di segnalarle

Una notte di caos e tensione in via Roma, dove una rissa ha scosso la tranquillità della zona, lasciando amarezza nei residenti ormai stanchi di segnalazioni ignorate. Ma mentre il disagio persiste, si apre un nuovo capitolo di speranza: il calendario estivo della Proloco Caracciolo, in collaborazione con il Comune di Palermo e la Prefettura, promette momenti di intrattenimento più professionali e coinvolgenti, con musica dal vivo che illumina le serate.

A quanto pare è iniziato il calendario estivo della Proloco Caracciolo in collaborazione con il Comune di Palermo e la Prefettura. È tutto più professionalizzato, sono diminuite le piste e l'offerta si va facendo più omogenea, abbiamo anche un fantastico vocalist che allieta le nostre orecchie.

