VIDEO L' esperto | Tennis e padel che passione Ma attenzione agli eccessi

Il tennis e il padel sono sport appassionanti che coinvolgono migliaia di praticanti amatoriali, ma attenzione agli eccessi! Il massofisioterapista perugino Tommaso Dell'Amico, con anni di esperienza tra tennisti professionisti, offre cure mirate per prevenire e superare infortuni, aiutando gli sportivi a mantenere alta la passione senza rischi. La cura giusta è il segreto per giocare al massimo delle proprie potenzialità , senza compromettere la salute.

Il massofisioterapista perugino Tommaso Dell'Amico si occupa di tennisti professionisti da anni. Atleti fisicamenge preparati che hanno bisogno comunque di cure specifiche e mirate per prevenire infortuni o per riuscire a superarli. Tennis e padel sono la grande passione degli sportivi amatoriali.

