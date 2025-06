VIDEO | L' anniversario della conferenza di Messina si sposta a Taormina la Ferrara | Vogliamo dare un' indicazione alla Politica

L'anniversario della Conferenza di Messina, simbolo di unità e cooperazione, si sposta quest'anno a Taormina, grazie alla visione della presidenza del Festival Taobuk, Antonella Ferrara. In un momento in cui pace e integrazione restano temi cruciali, questa iniziativa invita la politica a riflettere e a rinnovare il proprio impegno. È un richiamo forte: settant'anni dopo, i valori condivisi devono ancora guidare il nostro futuro.

"Da Settantanni affrontiamo oggi gli stessi temi: pace e integrazione": l'appello è della presidenza del Festival di Taobuk Antonella Ferrara che nell'ambito della rassegna ha organizzato la tre giorni dell'anniversario della Conferenza di Messina del 1955 tra il capoluogo e la cittadina ionica.

