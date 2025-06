VIDEO | Giusti | Pronti al confronto Vedovini eccezionale fortunati ad averlo

Sei pronto a vivere l’emozione della Giostra del Saracino 147? Diego Giusti, capitano di Porta del Foro e veterano con un passato ricco di esperienze, guida con passione i suoi. La sua leadership è un esempio di dedizione e talento, e i giallocremisi sono fortunati ad averlo al timone. Preparatevi a tifare e a immergervi in questa spettacolare sfida tra tradizione e adrenalina!

Per Diego Giusti la Giostra del Saracino numero 147 sarà la terza nella veste di capitano di Porta del Foro, dopo aver ricoperto in precedenza il ruolo di vice e prima ancora di maestro d'arme all'interno del quartiere. I giallocremisi, che schiereranno come titolari sabato 21 giugno Francesco. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it