VIDEO Elisa a San Siro | spettacolo con tanti ‘colleghi’ da Jovanotti a Giorgia fino a Ligabue

L’indimenticabile concerto di Elisa a San Siro ha conquistato il cuore di circa 55 mila fan, unendo star come Jovanotti, Giorgia, Ligabue e tanti altri talenti. Un show energetico e ricco di emozioni, dove la cantante ha portato sul palco la sua musica e l’amicizia con artisti di calibro internazionale. Un evento che resterà nella memoria di tutti gli spettatori, dimostrando ancora una volta il potere della musica di unire le persone.

La cantante ha debuttato sul palco del Meazza davanti a circa 55mila persone e con sé ha portato sul palco tanti artisti: da Giuliano Sangiorgi, fino a Cremonini, passando per la sua amica Giorgia e c'erano anche Durdust e Liga che ha collaborato con lei per 'Gli ostacoli del cuore' e 'A modo tuo'. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / Elisa a San Siro: spettacolo con tanti ‘colleghi’, da Jovanotti a Giorgia fino a Ligabue

In questa notizia si parla di: giorgia - tanti - elisa - siro

Giorgia ospite di Elisa a San Siro Vai su X

Amiche e complici sul palco, Elisa e Giorgia hanno fatto cantare San Siro con i brani 'Di sole e d'azzurro' e 'La cura per me' Vai su Facebook

Elisa e Giorgia amiche e complici a San Siro in “La cura per me” – IL VIDEO; Elisa a San Siro: una festa per trent'anni di carriera con Jovanotti, Cremonini e Giorgia (e una bandiera per Gaza); Elisa in concerto a San Siro fa volare le anime: “Avevo paura, ma ora sono in Paradiso”.

Elisa in concerto a San Siro fa volare le anime: “Avevo paura, ma ora sono in Paradiso” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elisa in concerto a San Siro fa volare le anime: “Avevo paura, ma ora sono in Paradiso” ... Riporta tg24.sky.it

Elisa conquista San Siro e crea un momento magico con Giorgia - E' stato un trionfo il primo live di Elisa a San Siro, che ha messo a segno un sold out dall'anima green ed eco- msn.com scrive