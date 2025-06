VIDEO Edenlandia festeggia fino a domenica i suoi 60 anni

Immergiti nell’atmosfera unica di Edenlandia, il parco che da 60 anni incanta grandi e piccini, regalando ricordi indelebili e momenti di pura felicità. Per celebrare questa meravigliosa tappa, fino a domenica 22, il parco si trasforma in un palcoscenico di sorprese e emozioni, rendendo omaggio a un luogo magico che ha scritto la storia di Napoli e dei suoi visitatori. Non perdere l’occasione di vivere questa festa speciale!

Tempo di lettura: < 1 minuto “Buon compleanno, Edenlandia che oggi compie 60 anni: lo vogliamo celebrare con un video che racconta il luogo magico e senza tempo, dove le generazioni si incrociano e i ricordi non fanno la fila. Un video dedicato a tutti quelli che, almeno una volta, ci hanno lasciato un pezzo di cuore”. Lo scrive Gianluca Vorzillo, patron di Edenlandia che fino a domenica 22 festeggia i 60 anni con tante sorprese, dagli speciali bracciali dell’allegria, alle sfilate delle principesse cosplay, alle performance di attori e figuranti sul trenino, revival dell’attrazione di tanti anni fa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Edenlandia festeggia fino a domenica i suoi 60 anni

