VIDEO | Con un morso aveva staccato la lingua alla compagna incinta Arrestato un 30enne

Un episodio inquietante scuote la città di Arezzo: un uomo di 30 anni, coinvolto in una violenta aggressione che ha portato alla perdita della lingua della sua compagna incinta, è stato arrestato. La squadra mobile e i carabinieri hanno agito prontamente, assicurando il responsabile alla giustizia. Un’azione decisa per tutelare la vittima e ripristinare la sicurezza nella comunità. La vicenda mette in luce l’importanza di intervenire con fermezza contro ogni forma di violenza.

La squadra mobile della questura di Arezzo, insieme al nucleo radiomobile dei carabinieri, ha eseguito ieri un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip su richiesta della procura della Repubblica, nei confronti di un trentenne italiano, responsabile della violenta aggressione.

Voleva baciare la fidanzata incinta, ma lei si è ritratta scansandolo. L'uomo, che non avrebbe accettato il rifiuto, le ha staccato la lingua con un morso. L'orrore è avvenuto in piazza Guido Monaco, ad #Arezzo. Tutto sarebbe scaturito da un litigio tra la coppia

