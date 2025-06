VIDEO | Caporalato la procuratrice Luigia Spinelli | La situazione non è cambiata e la repressione non basta

Nonostante gli sforzi, il problema del caporalato resta grave e irrisolto. La procuratrice Luigia Spinelli sottolinea che la repressione da sola non basta: è fondamentale continuare a far emergere il fenomeno attraverso denunce e interventi mirati. Ricordiamo che dietro ogni lavoratore sfruttato c’è una vittima vulnerabile, e solo con uno sguardo più attento e un’azione condivisa possiamo sperare di cambiare questa realtà insostenibile.

"Si sta facendo molto. A partire dal protocollo stilato dalla procura con le forze dell'ordine e con la Asl. L'obiettivo è principalmente quello di far emergere questo fenomeno e il reato attraverso le denunce. Non dimentichiamo che il lavoratore è una vittima e un soggetto fragile, non solo.

