VIDEO | A un anno dalla morte di Satnam il punto in prefettura

A un anno dalla scomparsa di Satnam Singh, la prefetta Vittoria Ciaramella organizza un incontro a Latina con sindacati, istituzioni e forze dell'ordine. L’obiettivo è fare il punto sulle strategie adottate e pianificare nuove azioni per contrastare il caporalato e lo sfruttamento del lavoro. "È fondamentale rafforzare la collaborazione e l’impegno comune per costruire un futuro più giusto e sicuro per tutti," dichiara la prefetta.

A un anno dalla morte di Satnam Singh, la prefetta Vittoria Ciaramella riunisce a Latina sindacati, istituzioni e forze dell'ordine per fare il punto sulle strategie messe in campo e le azioni da programmare per contrastare il fenomeno del capooralato e dello sfruttamento del lavoro.

