Vicenza è fatta per il nuovo allenatore

è tutto fatto per Fabio Gallo al Vicenza, ci sarebbe l`accordo tra le parti sui vari aspetti del contratto che dovrebbe essere biennale. Dunque. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: vicenza - fatta - allenatore - tutto

Il Vicenza ha scelto il suo allenatore, è l'ex Foggia https://tinyurl.com/5727n5ed Vai su Facebook

LR Vicenza: Abate non sarà l'allenatore biancorosso, mentre si allontana anche Donati https://ift.tt/bBCtFU3 https://ift.tt/XYla0TP Vai su X

Vicenza, è fatta per il nuovo allenatore; LR Vicenza: Abate non sarà l'allenatore biancorosso, mentre si allontana anche Donati; Vicenza, è tutto fatto per Fabio Gallo. Ultimo tassello la rescissione di Vecchi.

Vicenza, è fatta per il nuovo allenatore - è tutto fatto per Fabio Gallo al Vicenza, ci sarebbe l`accordo tra le parti sui vari aspetti del contratto che dovrebbe essere biennale. Segnala calciomercato.com

LR Vicenza: Abate non sarà l'allenatore biancorosso, mentre si allontana anche Donati - Nel primo pomeriggio si è fatta nuovamente consistente la pista Fabio Gallo al quale la dirigenza berica potrebbe offrire un contratto di due anni. Si legge su vicenzatoday.it