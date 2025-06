Viareggio-Bastia-Viareggio tutto pronto la nuova edizione della regata

Preparatevi a vivere un weekend di emozioni e innovazione: la IV Viareggio-Bastia-Viareggio - Trofeo Angelo Moratti sta per svelare il suo spettacolo tra sostenibilità e tradizione. Mentre gli ultimi dettagli si definiscono al Villaggio Regata, l’attesa cresce per questa entusiasmante sfida tra le onde. Dal 25 al 28 giugno, il mare di Viareggio si trasformerà nella cornice di un evento imperdibile per appassionati e non.

Viareggio, 19 giugno 2025 - L'attesa sta per terminare: mentre al Villaggio Regata del Club Nautico Versilia proseguono con successo gli eventi proposti nell’ambito di Viareggio Yachting Destination Events, in banchina fervono gli ultimi preparativi in vista della IV Viareggio-Bastia-Viareggio - Trofeo Angelo Moratti, la regata tra Sostenibilità e Innovazione, organizzata da mercoledì 25 a sabato 28 giugno dal Club Nautico Versilia con il Comune di Viareggio e il Consorzio Navigo, sotto l’egida della Fiv, il patrocinio di Regione Toscana, Comuni di Viareggio e Bastia, Marina Militare, Associazione Marevivo, la collaborazione con UVAI e il supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio e dell’Autorità Portuale Regionale Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viareggio-Bastia-Viareggio, tutto pronto la nuova edizione della regata

