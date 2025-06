Viaggio musicale nella storia d' Italia a 220 anni dalla nascita di Giuseppe Mazzini

Viaggio musicale nella storia d'Italia a 220 anni dalla nascita di Giuseppe Mazzini: un evento unico che unisce musica, storia e passione patriottica. L’associazione “Chi vuol esser lieto sia...” è felice di invitarti domenica 22 giugno alla Domus Mazziniana di Pisa, in un itinerario emozionante intitolato “Echi…”. Un’occasione speciale per rivivere le passioni e i valori che hanno plasmato la nostra identità nazionale. Non mancare, un’esperienza che resterà nel cuore!

L'associazione di promozione sociale "Chi vuol esser lieto sia." è lieta di annunciare un interessante appuntamento in programma domenica 22 giugno presso la Domus Mazziniana di Pisa (ingresso via M. d'Azeglio 14) in occasione del 220° anniversario della nascita di Giuseppe Mazzini. "Echi.

Ebraismo a Modena e Risorgimento a  220 anni dalla nascita di Giuseppe Mazzini - Il 9 luglio, alle 20.50, si terrà una visita guidata a cura di Elisabeth Mantovani, dal titolo "Ebraismo a Modena - 220 anni dalla nascita di Giuseppe Mazzini", nell'ambito della rassegna Modena Bai Nait 2025, patrocinata dal Comune di Modena.

Buon compleanno Giuseppe Mazzini! Nel 220° anniversario della sua nascita, il 19 giugno, l’Istituto Mazziniano celebra il grande patriota con un concerto commemorativo nell’Oratorio di San Filippo, a due passi dalla sua casa natale. Un viaggio tra le so Vai su Facebook

“Buon compleanno Giuseppe Mazzini”, concerto gratuito all'Oratorio di San Filippo Neri - “Buon compleanno Giuseppe Mazzini” è il titolo del concerto organizzato da Casa Mazzini e dal Museo del Risorgimento per celebrare il 220° anniversario della nascita di uno dei più importanti patrioti ... Da genovatoday.it

Un concerto per Mazzini celebra 220° nascita - È questo il titolo del concerto organizzato da Casa Mazzini e dal Museo del Risorgimento per celebrare il 220° anniversario della nascita di uno dei più importanti ... Come scrive msn.com