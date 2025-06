Viaggi di istruzione | il Ministero avvia monitoraggio nazionale per migliorare le procedure di acquisto C’è tempo fino al 20 giugno

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha lanciato un monitoraggio nazionale sui viaggi di istruzione, volto a migliorare le procedure di acquisto e garantire esperienze più sicure e organizzate per gli studenti. Un’opportunità fondamentale per le scuole di condividere feedback e ottimizzare le pratiche negoziali. La partecipazione obbligatoria dei dirigenti scolastici tramite il questionario entro il 20 giugno rappresenta un passo importante verso un sistema più efficiente e trasparente.

La nota ministeriale del 13 giugno introduce un questionario obbligatorio per tutti i dirigenti scolastici.

