Viaggi di istruzione ANQUAP plaude al Ministero per il riconoscimento della specificità didattica

ANQUAP accoglie con entusiasmo il recente riconoscimento ministeriale sui viaggi di istruzione, un passo fondamentale per valorizzare la specificità didattica di ogni esperienza educativa in viaggio. Questo attestato di attenzione e supporto rafforza l'importanza di rendere i viaggi scolastici strumenti di apprendimento autentico e significativo. Un risultato che apre nuove prospettive per l’intera comunità educativa, consolidando l’impegno verso un’istruzione più inclusiva e arricchente.

ANQUAP ha accolto con "estrema soddisfazione" il monitoraggio ministeriale sui viaggi di istruzione, riconoscendo nell'iniziativa del MIM un importante passo avanti verso il riconoscimento della specificità didattica di ogni singolo viaggio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: viaggi - istruzione - anquap - riconoscimento

Assicurazione INAIL docenti, ATA e studenti, il Governo stanzia 40 milioni di euro per renderla strutturale: copertura completa per incidenti, viaggi d’istruzione e tragitti casa-istituto - Il governo investe 40 milioni di euro per rendere strutturale e completa la copertura assicurativa Inail per docenti, ATA e studenti.

Viaggi di istruzione, ANQUAP plaude al Ministero per il riconoscimento della specificità didattica; Sciopero DSGA: via alla protesta che durerà fino al 30 novembre. Tutto quello che c'è da sapere; DS e DSGA, un matrimonio da ridefinire. INTERVISTA a Germani (Anquap): Basta con le direttive-ordini di servizio. E sulle segreterie scolastiche c'è un paradosso: più compiti, meno personale.

Gite scolastiche a rischio, l'appello di Anquap a Valditara - Secondo il presidente di Anquap, Giorgio Germani: “Sono troppi i problemi nell’affidamento della gestione dei viaggi di istruzione agli Uffici Scolastici Regionali. Come scrive iltempo.it

Scuola, il ministro Valditara incontra una delegazione di Anquap - Nella giornata odierna, una delegazione Anquap (Associazione nazionale quadri delle amministrazioni pubbliche) composta dal presidente e dai vice ... Lo riporta iltempo.it