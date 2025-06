Viaggi di coscienza | campi profughi Saharawi Rione Sanità a Napoli e Paesi Bassi

Dalla solidarietà al confronto culturale, i Viaggi di Coscienza rappresentano un ponte tra mondi e storie diverse. Dalla scoperta dei campi profughi saharawi a Napoli e nei Paesi Bassi, questa seconda edizione organizzata dal Comune di Bologna invita i giovani a vivere esperienze che cambiano il cuore e la mente, rafforzando il senso di comunità globale. Un’opportunità unica per crescere, imparare e contribuire al cambiamento.

Prende avvio la seconda edizione dei Viaggi di coscienza organizzati dal Comune di Bologna. Una tradizione, quella del viaggio come strumento di scoperta e arricchimento culturale che l'ufficio Giovani di Palazzo d'Accursio porta avanti dal 1983 e che da allora ha permesso a oltre 60 mila giovani.

