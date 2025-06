Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-06-2025 ore 20 | 25

Benvenuti alla nostra aggiornata rubrica di Astral Infomobilità, il servizio dedicato a monitorare il traffico e le condizioni della viabilità nella regione Lazio. Oggi, alle ore 20:25 del 19 giugno 2025, si segnalano code e rallentamenti sul Raccordo Anulare tra Casa Mia e Bufalotta-Prestesina, oltre a congestioni sulla A1 Roma-Napoli in direzione Teramo, con coinvolgimenti nel tratto di Valmontone. Restate con noi per gli aggiornamenti più recenti e consigli utili per un viaggio senza stress.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare cosa in carreggiata interna tra casa mia e poi proseguendo tra Bufalotta Prenestina Inserra invece si segnalano code tra la 91 Roma Fiumicino Tuscolana siamo in autostrada sulla A1 roma-napoli altro incontro tra la Lazio con la Roma Teramo in Valmontone in direzione non ci possiamo rallentamenti nel tratto Urbano della Roma Teramo tra via Fiorentini raccordo anulare in direzione di quest'ultimo in uscita da Roma a correre in entrambe le direzioni Sulla via Ostiense per un incidente all'altezza Casal Bernocchi 61 poi le code sulla Cristoforo Colombo 3 raccordo anulare via di Malafede sempre a causa di un incidente in direzione di Ostia in chiusura il trasporto pubblico domani venerdì 20 giugno Il programma lo sciopero nazionale di 24 ore a me interesserà la rete Atac è a livello regionale La rete Cotral così come bus periferici gestiti da operatori privati dalle 830 alle 17 e poi dalle 20 A fine servizio possibili stop o cancellazioni sono comunque garantite di garanzia Inoltre la protesta coinvolgerà anche il gruppo Ferrovie dello Stato e Trenitalia e inizierà dalle 21 di questa sera e andare avanti fino alle 21 di domani venerdì 20 giugno da dare autolinea tra infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio