Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-06-2025 ore 19 | 10

Benvenuti alla nostra consueta updates sulla viabilità del Lazio: questa sera, il Raccordo Anulare di Roma presenta code in carreggiata interna tra Flaminia e Casilina, mentre l'esterno si congestiona tra Bufalotta e Casilina. In autostrada, si segnalano rallentamenti tra Roma Fiumicino e Tuscolana, e tra Prenestina e Tiburtina, con code anche sull’A1 in direzione Napoli tra Roma Teramo e Valmontone. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e suggerimenti utili per il vostro viaggio!

Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra Flaminia e poi proseguendo tra Bufalotta e Casilina in esterna invece si segnalano code tra la 91 Roma Fiumicino e Tuscolana è più avanti tra Prenestina Tiburtina facciamo ad autostrade sulla A1 Roma Napoli auto in coda la lascio tra la Roma Teramo e Valmontone in direzione Napoli sempre sulla uno più a nord auto in coda nei pressi di Fiano Romano in direzione di Firenze stavolta per lavori cosa anche nel tratto Urbano della roma-teramo tra Portonaccio e raccordo direzione di quest'ultimo in uscita da Roma auto in coda sulla via del mare in direzione di Ostia a causa di un incidente tra Raccordo Anulare e Vitinia sempre nel quadrante sud della capitale cose sulla Cristoforo Colombo 3 Raccordo Anulare e via di Malafede di nuovo a causa di un incidente in direzione di Ostia da dare Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-06-2025 ore 19:10

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Concerto #EdSheeran #StadioOlimpico #Roma #14giugno previste temporanee #chiusure e modifiche alla #viabilità su: #LungotevereDiaz, #ViadelForoItalico (carreggiata direzione Salaria), #VialeBoselli @RegioneLazio #viabiliLAZ Vai su Facebook

Regione Lazio – Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma: due audizioni in commissione; La Roma presenta il piano viabilità per il nuovo stadio a Pietralata; Nomentana – via del Casale di San Basilio, seconda audizione sul progetto per la sicurezza stradale.