Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-06-2025 ore 18 | 40

Benvenuti agli aggiornamenti sulla viabilità di Roma e Lazio del 19 giugno 2025 alle ore 18:40. La redazione di Astral Infomobilità vi tiene informati sulle principali criticità, come le code sul Raccordo Anulare tra Flaminia e Casilina, e le congestioni tra 91 Roma Fiumicino e Tuscolana, oltre ai rallentamenti sulla A1 tra Roma Teramo e Valmontone. Rimanete con noi per guidare in sicurezza e arrivare a destinazione senza stress.

Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra Flaminia e poi proseguendo tra Bufalotta e Casilina in esterna invece si segnalano code tra la 91 Roma Fiumicino e Tuscolana è più avanti tra Prenestina Tiburtina facciamo ad autostrade sulla A1 Roma Napoli auto in coda la lascio tra la Roma Teramo e Valmontone in direzione Napoli sempre sulla uno più a nord auto in coda nei pressi di Fiano Romano in direzione di Firenze stavolta per lavori cosa anche nel tratto Urbano della roma-teramo tra Portonaccio e raccordo direzione di quest'ultimo in uscita da Roma auto in coda sulla via del mare in direzione di Ostia a causa di un incidente tra Raccordo Anulare e Vitinia sempre nel quadrante sud della capitale cose sulla Cristoforo Colombo 3 Raccordo Anulare e via di Malafede di nuovo a causa di un incidente in direzione di Ostia da dare Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio