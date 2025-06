Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-06-2025 ore 16 | 25

Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 19 giugno 2025 alle 16:25. Astral Infomobilità vi tiene informati sulle ultime novità e criticità in tempo reale, per garantirvi un viaggio più sicuro e meno stressante. Attualmente, sul Raccordo Anulare si registrano rallentamenti tra Bufalotta e Casilina in carreggiata interna, mentre in esterna ci sono congestioni tra la 91 Roma-Fiumicino e Tuscolana. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti, perché conoscere il traffico fa la differenza.

