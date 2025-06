Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-06-2025 ore 15 | 25

Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità della regione Lazio alle ore 15:25 del 19 giugno 2025. Astral Infomobilità segnala un traffico generalmente scorrevole sul Raccordo Anulare, con alcune criticità tra Nomentana e Casilina. In esterna, si registrano code tra la 91 Roma Fiumicino e Tuscolana. Sulla A1 Roma-Napoli, si segnalano rallentamenti tra Lazio, Roma, Teramo e Valmontone in direzione Napoli, per garantire un viaggio più sicuro e fluido.

Astral infomobilità un saluto e per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare circolazione abbastanza scorrevole in carreggiata interna ad eccezione di alcuni rallentamenti tra Nomentana e Casilina in esterna invece ci segnalano code tra la 91 Roma Fiumicino e Tuscolana Passiamo al autostrade sulla A1 Roma Napoli code tra la Lazio con Roma Teramo e Valmontone in direzione Napoli a causa di un veicolo in fiamme sempre sulla uno o più a nord auto in coda nei pressi di Fiano Romano in direzione di Firenze stavolta per lavori ci spostiamo rallentamenti nel tratto Urbano della Roma nel tratto tra via Fiorentini e raccordo anulare in direzione di quest'ultimo in chiusura per il trasporto pubblico o domani venerdì 20 giugno è in programma allo sciopero nazionale di 24 ore proclamato da Alcune sigle sindacali a Roma in essere alla data che a livello regionale La rete Cotral così come i bus periferici gestiti da operatori privati dalle 8:30 alle 17 poi dalle 20 A fine servizio possibili stop o cancellazioni per le corse di busfield trama m ferrotranvia termini-centocelle sulle ferrovie Metromare roma-viterbo sono comunque assicurate le fasce di garanzia primi possibili disagi già da questa notte per il bus delle linee n Inoltre la protesta coinvolge anche il gruppo Ferrovie dello Stato e Trenitalia inizierà dalle 21 di questa sera e andrà avanti fino alle 21 di domani venerdì 20 giugno da dare Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione era un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it