Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-06-2025 ore 12 | 25

Benvenuti con l'aggiornamento di Astral Infomobilità sulla viabilità del Lazio: alle 12:25 del 19 giugno 2025, traffico scorrevole sulla A1 Firenze-Roma, nonostante i lavori al km 533 in carreggiata Nord. La Pontina si sta riprendendo dall'incendio presso l'intersezione, con condizioni di circolazione in rapido miglioramento. Vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi, perché la vostra sicurezza e il vostro viaggio sono la nostra priorità.

Astral infomobilità e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma per lavori attivo lo scambio di carreggiata al km 533 in coda in direzione Firenze sempre in carreggiata Nord traffico su una corsia in carreggiata Sud si transita su due corsi al momento non ci sono ripercussioni di traffico Ci spostiamo sulla Pontina spento l'incendio divampato in prossimità dell'intersezione con Viale Caduti della Resistenza alla circolazione euro irregolari da Spinaceto a Raccordo Anulare verso quest'ultimo è in uscita da via Cristoforo Colombo raccordo anulare andiamo sull'Aurelia per l'incidente avvenuto in precedenza permangono code l'altezza di Malagrotta verso raccordo anulare in chiusura domani venerdì 20 giugno il programma uno sciopero nazionale di 24 ore della trasporto pubblico indetto da Alcune sigle sindacali a Roma interesserà la rete Atac che a livello regionale La rete Cotral i bus periferici gestiti da operatori privati dalle 830 alle 17 dalle 20 A fine servizio possibili stop o cancellazioni per le corse di bus filobus tram e metro e ferrovia termini Centocelle anche sulle ferrovie Metromare e a Roma Viterbo sono comunque assicurate le fasce di garanzia primi possibili disagi da questa notte per i bus delle linee n la protesta coinvolge anche il gruppo Ferrovie dello Stato e Trenitalia e inizia dalle 21 di questa sera e terminerà alla stessa ora di domani venerdì 20 giugno Da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio