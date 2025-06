Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-06-2025 ore 11 | 25

Benvenuti da Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio per tenervi aggiornati sulla viabilità. Oggi, alle ore 11:25 del 19 giugno 2025, segnaliamo lavori sulla A1 Firenze-Roma al km 533 che stanno limitando le corsie in direzione Firenze, ma al momento il traffico procede senza rallentamenti significativi. Restate con noi per tutte le ultime notizie sulla viabilità regionale e nazionale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma per lavori e atti lo scambio di carreggiata al km 533 Code in direzione Firenze sempre in carreggiata Nord traffico su una corsia in carreggiata Sud si transita su due corsie al momento non ci sono ripercussioni di traffico Siamo sulla statale Pontina disagi per un incendio divampato in prossimità dell'intersezione con via dei Caduti della Resistenza code da Spinaceto Raccordo Anulare verso quest'ultimo è in uscita da via Cristoforo Colombo raccordo anulare con ripercussioni proprio sul Raccordo Anulare in esterna file a partire dalla Roma Fiumicino in interna file dalla Ardeatina ci sentiamo sul rally un incidente causato dell'altezza di Malagrotta a raccordo anulare risolti poi gli incidenti sulla via del mare da via di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia permangono rallentamenti l'altro incidente avvenuto su via dell'aeroporto di Fiumicino risolto anche Esso da via Guido via di non circolazione regolare direzione Fiumicino da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it