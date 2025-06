Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-06-2025 ore 10 | 25

Se vi state chiedendo come affrontare la viabilità a Roma e nel Lazio, ecco le ultime novità di Astral Infomobilità. Con aggiornamenti in tempo reale sulla A1 Firenze-Roma, il Raccordo Anulare e altre arterie strategiche, potrete pianificare al meglio i vostri spostamenti. Restate con noi per tutte le notizie sulla viabilità del 19 giugno 2025 alle ore 10:25, e scoprite come muovervi senza stress nella capitale.

Astral infomobilità Baby trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla A1 Firenze Roma per lavori attivo lo scambio di carreggiata al km 533 cose in direzione Firenze sempre in carreggiata Nord traffico su una corsia in carreggiata sud e si transita su due corsie al momento non ci sono ripercussioni di traffico traffico poi sul Raccordo Anulare interna filetto al uscita Cassia Veientana installare a seguire Si procede a rilento dalla Casilina l'appia in esterna si rallenta dalla Cassia Casal del Marmo e tra Aurelia e Pescaccio altri rallentamenti da puntina la Tuscolana è dalla Prenestina la Tiburtina ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo risolto l'incidente tra Portonaccio il bivio per la tangenziale est direzione centro circolazione regolare andiamo ora sulla via del mare per incidente avvenuto in precedenza permangono le code da via di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia infine disagi su via dell'aeroporto di Fiumicino file da via Guido calza via di direzione Fiumicino