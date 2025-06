Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-06-2025 ore 09 | 10

Benvenuti a tutti gli automobilisti del Lazio! La nostra redazione di Astral Infomobilità vi offre gli aggiornamenti più recenti sul traffico di questa mattina, 19 giugno 2025, alle ore 09:10. La viabilità nella regione si presenta complessa, con code e rallentamenti su diverse arterie strategiche. Per affrontare al meglio questa giornata, consultate attentamente le segnalazioni e pianificate i vostri spostamenti. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti e consigli utili.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in ulteriore aumento annullare interna si rallenta tra le uscite Flaminia sta Nadia dalla Bufalotta la Tiburtina a seguire code dalla Casilina l'appia e rallentamenti dalla Pontina ad Ostiense in esterna rallentamenti tra Cassia Veientana e Pescaccio dalla Roma Fiumicino a Ostiense poi traffico rallentato con code dalla Ardeatina alla Tuscolana e dalla Prenestina Tiburtina sul tratto Urbano della Roma Teramo rimossa l'auto in panne permangono code ma per traffico da bar al bivio per la tangenziale est direzione centro ci spostiamo sulla Roma Fiumicino code a tratti dal raccordo anulare a via della Magliana verso l'Eur sulla statale Pontina si rallenta sempre per traffico da Pomezia raccordo anulare in questa direzione sulla Appia auto in coda da via dei Laghi a via delle Capannelle verso centro Le altre notizie in programma per domani venerdì 20 giugno uno sciopero nazionale di 24 ore della trasporto pubblico indetto dal Cuneo sindacali a Roma interessa alla rete Atac è a livello regionale La rete Cotral anche i bus periferici gestiti da operatori privati dalle 8:30 alle 17 poi dalle 20 A fine servizio possibili stop Ok grazie per le cose di bus filobus e tram metro e ferrovia termini Centocelle anche per quanto riguarda le ferrovie Metromare è a Roma Viterbo sono assicurate ricordiamo le fasce di garanzia i possibili disagi già da questa notte per i bus delle linee n la protesta coinvolge anche il gruppo Ferrovie dello Stato e Trenitalia e inizia dalle 21 di questa sera e andrà avanti fino alle 21 di domani venerdì 20 giugno