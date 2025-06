Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-06-2025 ore 07 | 25

Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato alla viabilità. Oggi, alle ore 07:25 del 19 giugno 2025, si registrano circa 5 km di coda sul raccordo anulare tra Portonaccio e la tangenziale est a causa di un'auto in panne. Rallentamenti anche sulla Flaminia e nelle zone circostanti. Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli utili per affrontare al meglio le vostre partenze.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il tratto Urbano della Roma terra per un'auto in panne sono 5 km di coda dal raccordo anulare a Portonaccio direzione tangenziale est sul raccordo anulare per traffico prime code tra le uscite Casilina Appia in interna in esterna si rallenta da Trionfale a Pescaccio auto in coda poi sulla Flaminia dall'albero via dei Due Ponti direzione centro ci spostiamo sulla statale Pontina traffico rallentato concludi da Pomezia a Castel di Decima direzione raccordo anulare le altre notizie domani venerdì 20 giugno è in programma uno sciopero nazionale del trasporto pubblico di 24 ore indetto da Alcune sigle sindacali a Roma interessa la rete Atac è a livello regionale La rete Cotral periferici gestiti da operatori privati dalle 8:30 alle 17 e poi dalle 20 A fine servizio possibili stop o cancellazioni per quanto riguarda le corse di bus filobus e tram metro ferrotramvia termini 100 e sulle ferrovie regionali Metromare roma-viterbo sono assicurate le fasce di garanzia prima i possibili disagi da questa notte per i bus delle linee n la protesta coinvolge anche il gruppo Ferrovie dello Stato e Trenitalia e inizia in questo caso da questa sera alle ore 21 e andrò avanti fino alla stessa ora di domani venerdì 20 giugno

