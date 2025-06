Via Ventimiglia spacca i finestrini delle auto in sosta e ruba all' interno | 37enne arrestato

Via Ventimiglia torna sotto i riflettori: un uomo di 37 anni ha scardinato i finestrini delle auto in sosta e rubato all’interno. I carabinieri, avvisati da una segnalazione, sono intervenuti prontamente, arrestando il sospetto prima che potesse dileguarsi. La sicurezza dei nostri quartieri passa anche da queste azioni tempestive. Scopriamo insieme come la tutela del territorio può fare la differenza.

I carabinieri, ieri intorno alle 19, hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto tra alcune auto in sosta. Proprio in quei momenti, la centrale operativa ha riferito agli equipaggi di aver ricevuto la telefonata di un cittadino che, tornato a prendere la sua auto parcheggiata su via. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Via Ventimiglia, spacca i finestrini delle auto in sosta e ruba all'interno: 37enne arrestato

In questa notizia si parla di: auto - sosta - ventimiglia - spacca

Auto in sosta selvaggia, il camion non riesce a svoltare e il traffico va in tilt - auto si apprestavano a iniziare la giornata. In via Corcioni, ad Aversa, la sosta selvaggia ha trasformato una mattina normale in un caos totale, bloccando le vie di passaggio e rendendo impossibile la manovra di un camion.

Via Ventimiglia, spacca i finestrini delle auto in sosta e ruba all'interno: 37enne arrestato; Rompe i finestrini di un'auto fugge in bici dopo aver rubato: tunisino denunciato; Lettori: In via Ventimiglia i ladri spaccano i vetri delle auto in sosta quasi tutte le sere | Video.

Spacca gli specchietti di 11 auto in sosta: bloccato 28enne a Porto Sant'Elpidio - PORTO SANT’ELPIDIO Su di lui pendeva un decreto di espulsione del questore di Asti, è stato fermato a Porto San’Elpidio dopo che aveva danneggiato ben 11 auto. Riporta msn.com

Raid dei vandali sulle auto in sosta: decine di finestrini spaccati - dietro alla stazione Centrale dove le auto in sosta vengono prese di mira costantemente da vandali e ... Secondo lanazione.it