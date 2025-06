Via Piave in Festa accende l' estate con stand gastronomici musica e attrazioni per bambini

Preparati a vivere un’estate indimenticabile: sabato 21 giugno, via Piave si anima con “Via Piave in Festa”, un’esperienza coinvolgente tra musica, stand gastronomici e attrazioni per bambini. Un modo unico per scoprire la città sotto una nuova luce, tra sapori, giochi e tradizioni che uniscono tutta la comunità. Non perdere questa serata speciale che trasformerà Mestre in un grande palcoscenico all’aperto, perché questa festa è un omaggio alla vita e alla sua gioia condivisa.

Un’intera serata per vivere la città in modo diverso, tra musica, sapori, giochi e tradizioni. Sabato 21 giugno, dalle 18 alle 23, Mestre si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto con il ritorno di “Via Piave in Festa” che si sposta di sabato sera per l’evento che celebra la vita. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Via Piave in Festa accende l'estate con stand gastronomici, musica e attrazioni per bambini

