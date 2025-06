Via libera Ue a Unicredit-Banco Bpm con gli impegni assunti

L'autorizzazione dell'UE a Unicredit per l'acquisizione di Banco Bpm apre un nuovo capitolo nel settore bancario italiano. L'approvazione, condizionata al rispetto degli impegni assunti, garantisce un equilibrio competitivo nel mercato, tutelando i consumatori e mantenendo la trasparenza. Con la cessione di 209 filiali, Unicredit si impegna a rafforzare la concorrenza, risolvendo le preoccupazioni antitrust e assicurando un futuro più competitivo e innovativo nel panorama finanziario italiano.

L'antitrust Ue ha approvato l'acquisizione di Banco Bpm da parte di Unicredit, subordinata al pieno rispetto degli impegni assunti. UniCredit si è impegnata a cedere 209 filiali e per l'Ue l'impegno risolve pienamente le preoccupazioni di concorrenza. Secondo la Commissione "l'operazione, come modificata dagli impegni, non solleverà più preoccupazioni in materia di concorrenza nei mercati dei depositi e dei prestiti, sia per i consumatori al dettaglio che per le Pmi. Lo annuncia una nota. La Commissione ha respinto la richiesta dell'autorità garante della concorrenza italiana di rinviare la concentrazione alla sua valutazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Via libera Ue a Unicredit-Banco Bpm con gli impegni assunti

