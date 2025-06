Via libera dell’Antitrust Ue all’offerta di Unicredit su Banco Bpm Sufficienti gli impegni assunti dall’acquirente

L’Europa dà il via libera a Unicredit per l’acquisto di Banco Bpm, consolidando il suo ruolo nel settore bancario italiano. Dopo un’approvazione condizionata agli impegni di cessione di filiali e depositi, l’operazione supera gli ostacoli regolamentari, aprendo nuove prospettive di crescita e competizione. Secondo la Commissione, questa decisione rappresenta un passo importante verso un mercato più equilibrato e competitivo, mettendo in evidenza come gli accordi possano favorire convergenze strategiche.

Punto a favore di Unicredit nella partita per la conquista di Banco Bpm, acquisizione osteggiata dal governo. L’antitrust Ue ha approvato l’operazione, subordinata al pieno rispetto degli impegni assunti. In particolare, Unicredit si è impegnata a cedere 209 filiali (e una decina di miliardi di depositi, ndr ) e per l’Ue l’impegno risolve pienamente le preoccupazioni relative alla concorrenza. Secondo la Commissione “l’operazione, come modificata dagli impegni, non solleverà più preoccupazioni in materia di concorrenza nei mercati dei depositi e dei prestiti, sia per i consumatori al dettaglio che per le Pmi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Via libera dell’Antitrust Ue all’offerta di Unicredit su Banco Bpm. “Sufficienti gli impegni assunti dall’acquirente”

