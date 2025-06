Via libera dall’Antitrust Ue alla fusione Unicredit–Banco Bpm

L'Antitrust dell'UE ha dato il via libera alla fusione tra Unicredit e Banco BPM, aprendo un nuovo capitolo nel panorama bancario italiano. La decisione, condizionata al rispetto di specifici impegni, testimonia la fiducia delle autoritĂ europee nel potenziale di questa operazione strategica. Ora, con il nulla osta ufficiale, si apre la strada a una delle fusioni piĂą attese nel settore finanziario, che potrebbe ridefinire gli equilibri di mercato e offrire nuove opportunitĂ ai clienti.

L'antitrust Ue ha approvato l'acquisizione di Banco Bpm da parte di Unicredit, che risulterebbe dal successo dell'offerta pubblica di scambio (Ops) lanciata dalla banca di piazza Gae Aulenti e attualmente sospesa. Bruxelles ha dunque dato il via libera alla fusione sulla base al regolamento Ue sulle concentrazioni. Ma tale approvazione è subordinata al pieno rispetto degli impegni offerti da Unicredit per rispondere alle preoccupazioni della Commissione riguardanti il livello di concorrenza nel settore bancario italiano. Proprio a tale scopo, Unicredit si è impegnata a cedere 209 filiali fisiche situate in 181 aree problematiche di sovrapposizione, in tutta Italia.

